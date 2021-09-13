تجديد حبس عصابة سرقة «الشواذ» 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس ثلاثة شباب ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شاب عقب استقطابه من موقع “شواذ” على شبكة الإنترنت.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من «حسين. ع»، مقيم بالمعادي، يفيد تعرضه للسرقة بالإكراه من ثلاثة شباب، لإرغامه على التخلي عن متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

التحريات

وبإجراء التحريات تبين صحة تلك المعلومات التى وردت بالبلاغ، وكشفت عن أن المجني عليه تربطهم اتفاق بممارسة «الشذوذ» مع المتهمين، وأنهما تعرفا عليهم من خلال «أبلكيشين» خاص بالشواذ.

وبعرض المعلومات على اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وجّه بسرعه تكثيف التحريات وتكوين فريق بحث بقيادة المقدم أحمد فرج ومعاونيه الرواد أحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحي وأحمد بكر وسيد العمدة ومحمود صلاح ومحمود عاطف تحت إشراف العقيد أحمد عبد العزيز مفتش فرقة حلوان والعميد وائل الشموتى مدير قطاع جنوب القاهرة، للوقوف على حقيقة النشاط الإجرامى لهذا التشكيل العصابى، نظرًا لخطورة الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. م. ر»، و«محمود. ف. ك»، و«محمد. هـ. س»، وأنهم اعتادوا سرقة الشواذ، وذلك بعد استقطابهم من خلال بعض المواقع الإباحية.

كما تبين أن المتهمين طلاب جامعيون في منطقة حلوان، وأن جميعهم يقيمون بمنازل أسرهم بمنطقة حلوان.

بعد تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن رجال المباحث من ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.