الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ «الموجة 18» لإزالة التعديات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدء (الموجة 18) لإزالة التعديات طبقًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد وهب الله مساعد مدير الأمن بالمحافظة. 


وخلال الاجتماع، قدمت "مجدي" التهنئة للقيادات الجديدة راجيةً لهم التوفيق، ووجهت بإعداد بيان بالموقف الحالي للتعديات من كل مركز، والتنسيق الأسبوعي بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لاتخاذ ما يلزم، مشددةً على إرسال تقرير يومي مدعمًا بالصور لمتابعة تنفيذ قرارات الموجة (١٨) وموافاة الوزارة بها. 


وأوضحت أن تحديد التعديات يتم وفق التقاط صور فضائية بتقنيات تكنولوجية متطورة؛ لضمان النزاهة والشفافية. 


من ناحيةٍ أخرى، شددت  على ضرورة الانتهاء من تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في موعد غايته الإثنين ٢٠ سبتمبر، حرصًا على الصالح العام، وعدم تعطيل سير العمل.

عقدة نائب محافظ الوادي الجديد اجتماع ا رؤساء المراكز الفيديو كونفرانس لإزالة التعديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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