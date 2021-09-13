الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصرية لتجارة الجملة»: تثبيت أسعار السكر بالبطاقات وبفروع المجمعات بـ 8.5 جنيه

أسعار السكر
أسعار السكر

قال المحاسب خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت في استقرار أسعار السكر علي البطاقات وفروع التجزئة حيث يتم طرح السكر علي البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات ونصف بسعر ثابت. 

 وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السكر يطرح في فروع التجزئة والمجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر بـ 8 جنيهات ونصف لغير المستفيدين من البطاقات التموينية رغم أنه يتم طرحه 9,5 جنيه للكيلو و10 جنيهات و11 جنيها للكيلو في المحلات والسلاسل التجارية، مرجعا نجاح سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات القيادة السياسية، بالتطوير لقطاع صناعة السكر في مصر وزيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي للسكر ليصل إلي قرابة 89% حتي نصل بالتوسع في الإنتاج إلي الاكتفاء الذاتي الكامل .

وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه علي الرغم  تاثيرات الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمى خلال شهري يونيو ويوليو وسبتمبر الجاري  لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلي حتى الآن وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي.

وقال أن تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال توفير السكر من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات السكر التي تعمل بالإنتاج السكر من خلال البنجر و وفرة الإنتاج و الأرصدة الاحتياطية التي لن تقل عن 6 أشهر مقبلة مما حافظ على، التوازن في الأسعار لافتا إلى أن السكر علي البطاقات يوفر احتياجات المواطنين بنسبة 80%.

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حوار بلا أسرار

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