«المصرية لتجارة الجملة» تطرح كوبونات مشتريات بمليون جنيه لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا

قال المحاسب خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا طرح كوبونات مشتريات من خلال ثلاثة انواع من الكوبونات الكوبون الأول يحمل قيمة نقدية 20 جنيها والكوبونات الثاني 50 جنيها والكوبون الثالث بقيمة 100 جنيه.

و وأضح رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه يتم طرح الكوبونات في الهايبر ماركت وفروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة والمنتشرة على مستوى محافظات الوجه القبلي، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، لافتا الى ان طرحها ليس مرتبطا بالموسم شهر رمضان أو موسم الاعياد والمناسبات، ولكنها منتشره في كل الأوقات وطوال العام للحصول عليها للفئات القادرة وتوزيعها على الفئات غير القادرة ومنها الفئات الأكثر احتياجا وفئات الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية.



وكشف "فكري" في تصريح لـ "الدستور" أن إجمالي الكوبونات التي المطروحة في الهايبر ماركت و فروع التجزئة تراوحت ما بين 600 ألف جنيه، إلى 800 ألف جنيه متوفرة للمواطنين القادرين وتوزيعها للمواطنين غير القادرين لتوفير احتياجاتهم من السلع بتخفيضات 25%، مشيرا إلى أن الكوبون يتم استخدامه لمرة واحدة ولا يمكن استبداله بنقود.

- تخفيض 25% في أسعار السلع



وأرجع الأسباب الحقيقية وراء طرح عدم استبداله بنقود يرجع أن الهدف الاسمي من القيمة المادية هو الحصول علي سلع غذائية هو الأفضل حيث يحصل المواطن غير القادر على احتياجات أسرته من السلع الغذائية هذه من ناحية والجانب الآخر يحصل على السلع من منافذ وزارة التموين وفروع التجزئة و المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات على السلع يصل إلى 25 %.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المقترح قامت بتنفيذه للعام الثاني على التوالي الشركه القابضه للصناعات الغذائيه من خلال توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كنوع من التكافل الاجتماعي بين المواطنين القادرين والمواطن غير القادرين، ونوعا من الحماية الاجتماعي، وأفضل من الكراتين التي يتم توزيعها على الفقراء مدونا عليها جمعيات خيرية أو مؤسسات أهلية.