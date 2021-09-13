الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحجرف يؤكد أهمية العلاقات الخليجية مع ألمانيا ودول آسيا الوسطى

الحجرف وسفير ألمانيا
الحجرف وسفير ألمانيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية العلاقات الخليجية - الألمانية والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، اليوم الإثنين، السفير ديتر لامليه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

ووفقًا لما ذكره مجلس التعاون الخليجي، في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، استعرض الأمين العام للمجلس، مع السفير الألماني، العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في شتى المجالات.

كما جرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون  بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض آخر المستجدات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

تعزيز العلاقات الخليجية الآسيوية

وفي سياقٍ متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (جمهورية أوزباكستان، جمهورية تركمانستان، جمهورية طاجيكستان، جمهورية كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان)، والحرص على تنمية مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، اليوم الإثنين، مجموعة من سفراء دول آسيا الوسطى بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

واستقبل الحجرف، كلا من؛ السفير أولوغبيك مقصدوف سفير جمهورية أوزباكستان، والسفير أوراد محمد تشاريف سفير جمهورية تركمانستان، والسفير أكرم كريمي سفير جمهورية طاجيكستان، والسفير بيريك أرين سفير جمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى القائم بالأعمال موسي كوتشووباييف، من سفارة قيرغيزستان.

واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مع السفراء، العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتطلع إلى تعزيزها بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة في شتى المجالات. 

سفراء آسيا
سفراء آسيا
الحجرف العلافات الخليجية المانيا آسيا الوسطى مجلس التعاون الخليجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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