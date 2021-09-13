تأجيل محاكمة 3 متهمين في تكوين خلية الوايلي الإرهابية لـ 12 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية لجلسة 12 أكتوبرالمقبل للاطلاع.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.

الاتهامات

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.