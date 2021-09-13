أحمد سعد يهنئ أصالة على زواجها: «تستاهلى الخير والحب والسعادة»

هنأ الفنان أحمد سعد، المطربة أصالة نصري، وذلك بمناسبة زواجها الجديد، وقال أحمد سعد فى منشور له على الصفحة الرسمية على فيسبوك: ألف مبروك يا حبيبتي على الزواج.. تستاهلي الحب والخير والسعادة.. زي ما انتي مصدر السعادة لكل اللي حواليكي".

أحمد سعد

وتصدرت المطربة السورية أصالة نصري مؤشرات البحث على جوجل، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وكتبت الفنانة السورية أصالة أول رسالة لزوجها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت في رسالتها لزوجها الجديد: «من وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كل شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو».

واستكملت أصالة: «نحترم معاً جميع مسئولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أن يكون دون أي ضرر».

واختتمت :«أشكر قلوبكم الطيّبة التي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حييت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.. ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك و لشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامة ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها».