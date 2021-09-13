محمد سعد يكشف حقيقة إصابته بكورونا

نفى الفنان محمد سعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك عقب العديد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على السوشيال ميديا.

وأشار سعد في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه بصحة جيدة للغاية ولم يصب بهذا الفيروس، لافتًا إلى أن هذا الكلام ليس حقيقيًا على الإطلاق، وأنه يستعد هذه الفترة لقراءة نص جديد سيقوم بتحديد هويته بشكل رسمي قريبًا.

ويرجع السبب وراء ظهور هذه الشائعة، إلى وفاة الملحن محمد سعد، الذي توفى منذ أيام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وأدى تشابه الأسماء بين الملحن الراحل والفنان محمد سعد إلى ارتباط اسمه بهذه الشائعة.

ويعد الملحن محمد سعد من أهم الملحنين الذين قدموا أغنيات لنجوم الوطن العربي مثل نانسي عجرم الذي قدم معها "قول تاني كده" و"أخاصمك آه"، كما شارك في العديد من الأغاني مع الكثير من الفنانين، منهم حمادة هلال وراغب علامة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد فيلم «الكنز 2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأخرون، إخراج شريف عرفة.

ويعد محمد سعد واحد من أشهر الممثلين في العالم العربي، فقد أدى شخصية اللمبى في 5 أعمال هي: "الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبى 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا"، وجسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

ولد محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة، ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب.

بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية. حتى أنهى الثانوية العامة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

وبدأ سعد التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يئس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة.

وقد جاءته الفرصة في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته برغم صغر الدور، لكن لفت الأنظار إليه.