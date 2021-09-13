الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة في حادث تصادم سيارتين بطريق جسر السويس: السرعة الزائدة السبب

حادث تصادم
حادث تصادم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الاثنين، في تصادم سيارتين بطريق جسر السويس، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، أن السرعة الزائدة السبب واختلال عجلة القيادة في يد السائقين. 

حادث تصادم في جسر السويس

كانت نيابة النزهة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارتين بطريق جسر السويس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية لحادث تصادم سيارتين بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بطريق جسر السويس اصطدمت بسيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

وبالفحص تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج اصطدمت بسيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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حوار بلا أسرار

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