الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

11 فائدة صحية للـ«كاجو» أثناء الحمل

كاجو
كاجو

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل،  لذلك فمن الطبيعي أن تكون حذرًا بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، وتعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك، أثناء الحمل ويعتبر الكاجو من أشهر المكسرات التي تحتوي علي العديد من الفوائد أثناء الحمل ونرصد أبرزها بحسب موقع “health line”

ما هي الفوائد الصحية للكاجو أثناء الحمل؟

 - يحتوي على الزنك، وهو معدن أساسي لنمو الخلايا السريع في الجنين.

 - إنه مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان واللثة أثناء الحمل. 

 - يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال.

 - يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للحديد الذي يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، كما يحارب التعب وفقر الدم.

 - يساعد تناول الكاجو أثناء الحمل في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، خاصة  في حالة الإصابة بسكري الحمل.

 - غني بالألياف ويساعد على منع الإمساك.

 - الكاجو، مفيد أيضًا بشكل أساسي لنقص الوزن للنساء اللواتي يرغبن في اكتساب وزن ثابت أثناء الحمل، لأن هذه المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون.

 - إن تناول الكاجو أثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالحساسية لدى الجنين.

  - محملة بالمغنيسيوم، لمنع تقلصات العضلات والصداع والصداع النصفي.

 - الكاجو مصدر جيد لفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل، ومن الضروري أيضًا منع الجنين من خطر الإصابة باضطراب نزفي يسمى نزيف نقص فيتامين ك (VKDB) أو مرض نزفي حديثي الولادة (HDN)،  تمتلئ هذه المكسرات بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عن طريق تحييد التأثير الضار للملح.

 - هذه المكسرات هي مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في إنتاج الأحماض الأمينية وإصلاح الخلايا أثناء الحمل.

الآثار الجانبية المحتملة للكاجو أثناء الحمل

الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل:

 -  زيادة الوزن الزائد.

 -  الحساسية والذي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.

 - مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلى.

 -  مشاكل القلب والأوعية الدموية.

 -  زيادة ضغط الدم.

يوصي بتناول الكاجو باعتدال، والكاجو غني بالسعرات الحرارية والدهون وفقًا للإرشادات الغذائية الأسترالية ، يمكن استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا  ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل تناول الكاجو لتجنب أي آثار جانبية.

الأطعمة الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل المكسرات الكاجو أشهر المكسرات ا الفوائد أثناء الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

«التعاون الدولى»: مصر الأولى بالشرق الأوسط فى الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز

بعد ظهورأدلة جديدة: استئناف محاكمة نتنياهو.. هل هناك فرصة لبراءته؟