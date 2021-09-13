11 فائدة صحية للـ«كاجو» أثناء الحمل

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل، لذلك فمن الطبيعي أن تكون حذرًا بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، وتعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك، أثناء الحمل ويعتبر الكاجو من أشهر المكسرات التي تحتوي علي العديد من الفوائد أثناء الحمل ونرصد أبرزها بحسب موقع “health line”

ما هي الفوائد الصحية للكاجو أثناء الحمل؟

- يحتوي على الزنك، وهو معدن أساسي لنمو الخلايا السريع في الجنين.

- إنه مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان واللثة أثناء الحمل.

- يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال.

- يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للحديد الذي يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، كما يحارب التعب وفقر الدم.

- يساعد تناول الكاجو أثناء الحمل في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، خاصة في حالة الإصابة بسكري الحمل.

- غني بالألياف ويساعد على منع الإمساك.

- الكاجو، مفيد أيضًا بشكل أساسي لنقص الوزن للنساء اللواتي يرغبن في اكتساب وزن ثابت أثناء الحمل، لأن هذه المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون.

- إن تناول الكاجو أثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالحساسية لدى الجنين.

- محملة بالمغنيسيوم، لمنع تقلصات العضلات والصداع والصداع النصفي.

- الكاجو مصدر جيد لفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل، ومن الضروري أيضًا منع الجنين من خطر الإصابة باضطراب نزفي يسمى نزيف نقص فيتامين ك (VKDB) أو مرض نزفي حديثي الولادة (HDN)، تمتلئ هذه المكسرات بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عن طريق تحييد التأثير الضار للملح.

- هذه المكسرات هي مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في إنتاج الأحماض الأمينية وإصلاح الخلايا أثناء الحمل.

الآثار الجانبية المحتملة للكاجو أثناء الحمل

الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل:

- زيادة الوزن الزائد.

- الحساسية والذي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.

- مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلى.

- مشاكل القلب والأوعية الدموية.

- زيادة ضغط الدم.

يوصي بتناول الكاجو باعتدال، والكاجو غني بالسعرات الحرارية والدهون وفقًا للإرشادات الغذائية الأسترالية ، يمكن استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل تناول الكاجو لتجنب أي آثار جانبية.