الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادى بـ«الوفد»: الحزب ينتهج سياسات جادة نحو تمكين الشباب ودعمهم في تولي القيادة

حمدي قوطة
حمدي قوطة

أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، أن الجزب بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، ينتهج سياسية جديدة من خلال الاعتماد على شباب الوفد في تولي المناصب القيادية.

وقال قوطة، في بيان له، إن السياسات الجديدة التي ينتهجها الحزب خلال الفترة الحالية بضخ دماء جديدة من الشباب ووضعهم في المناصب القيادية بالحزب، نابعة من الإيمان القوى بقدراتهم على تحمل المسؤولية، وكذلك لخلق جيل مؤهل ومدرب على تولي القيادة .

وأكد قوطة، أن حزب الوفد يسعى إلى الاهتمام بفئة الشباب داخل الحزب، وتوجيه كافة أشكال الدعم لهم وتمكينهم واعطائهم الفرصة في إثبات مهاراتهم وقدراتهم على التصرف ببراعة مما يتماشى مع الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية وصارت القيادة السياسية على هذا النحو في تمكين الشباب والاعتماد عليهم في تولي القيادة والدفع بهم في المناصب العليا .

وكان قد قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدى قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب  .

كما أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، قراراً بتعيين عدد من أعضاء الحزب داخل الهيئة العليا، وهم الصحفية شيرين ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس ابراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي، عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد، عن محافظة دمياط، و سهام بشاي عن محافظة بنى سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا.

المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا المستشار بهاء الدين أبو شقة السياسات الجديدة المناصب القيادية حزب الوفد

مواد متعلقة

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الحضانات ومنح العاملين بها لقاح كورونا

«المؤتمر» يطالب بحملات توعية لطلاب المدارس والجامعات بخطورة الهجرة غير الشرعية

«المهندسين» تستعرض تحديات وحلول تنفيذ القطار فائق السرعة

أمانة حزب المؤتمر بالدقهلية تناقش آلية المشاركة في «حياة كريمة»

وكيل «الشيوخ»: استراتيجية حقوق الإنسان علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

«المهندسين» تحتفل بيوم السلامة العالمي

برلماني: استراتيجية حقوق الإنسان دليل على التزام الدولة بواجبها تجاه المواطن

علاء مصطفى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

«التعاون الدولى»: مصر الأولى بالشرق الأوسط فى الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز

بعد ظهورأدلة جديدة: استئناف محاكمة نتنياهو.. هل هناك فرصة لبراءته؟