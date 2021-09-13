قيادى بـ«الوفد»: الحزب ينتهج سياسات جادة نحو تمكين الشباب ودعمهم في تولي القيادة

أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، أن الجزب بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، ينتهج سياسية جديدة من خلال الاعتماد على شباب الوفد في تولي المناصب القيادية.

وقال قوطة، في بيان له، إن السياسات الجديدة التي ينتهجها الحزب خلال الفترة الحالية بضخ دماء جديدة من الشباب ووضعهم في المناصب القيادية بالحزب، نابعة من الإيمان القوى بقدراتهم على تحمل المسؤولية، وكذلك لخلق جيل مؤهل ومدرب على تولي القيادة .

وأكد قوطة، أن حزب الوفد يسعى إلى الاهتمام بفئة الشباب داخل الحزب، وتوجيه كافة أشكال الدعم لهم وتمكينهم واعطائهم الفرصة في إثبات مهاراتهم وقدراتهم على التصرف ببراعة مما يتماشى مع الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية وصارت القيادة السياسية على هذا النحو في تمكين الشباب والاعتماد عليهم في تولي القيادة والدفع بهم في المناصب العليا .

وكان قد قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدى قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب .

كما أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، قراراً بتعيين عدد من أعضاء الحزب داخل الهيئة العليا، وهم الصحفية شيرين ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس ابراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي، عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد، عن محافظة دمياط، و سهام بشاي عن محافظة بنى سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا.