أقوال الشهود في اتهام «فني ألوميتال» بقتل خالته ببولاق الدكرور

تنشر «الدستور» أقوال الشهود في اتهام، فني ألوميتال بقتل خالته المسنة لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في القضية رقم 18400 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2377 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

جاء بأقوال " ر.ح" كهربائي، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من - نجل المجني عليها - أبلغه خلاله بأنه حاول مهاتفة والدته المجني عليها أكثر من مرة ولم يتوصل اليها لغلق هاتفها طالبًا منه إستبيان أمرها.

وأضاف أنه وتلبية لطلبه وبحثه عنها لم يتوصل لمكان تواجدها مما دعاه للتسلل لمسكنها من خلال نافذة مطلة على شرفة مسكنها فعثر عليها مقتولة ومسجاه أرضًا أمام غرفة نومها غارقة بدمائها وتبين له سرقة ځلي ذهبية خاصة بالمجني عليها فأبلغه بما أبصر عليه المجني عليها .

نجل المجني عليها

وجاء بأقوال نجل المجني عليها والذي يعمل محلل أوراق مالية بإحدى الشركات، بأنه هاتف المجني عليها " والدته " أكثر من مرة للاطمئنان عليها والوقوف على أحوالها بيد أنها لم تجبه، وعلى إثر ذلك هاتف "نجل خالته" وطلب منه إستبيان أمرها فأجابه الأخير أنه بالتحسس عنها لم يعثر عليها طالبًا منه التسلل لمحل سكنها من خلال نافذة مطلة على شرفة مسكنها فوافقه على ذلك.

وأضاف أنه وعقب ذلك ببرهة هاتفه مرة أخرى وأخبره بنبأ وفاة المجني عليها.

وأوضح أنه، بوصوله لمحل الواقعة أبصر الأخيرة مسجاه أرضًا غارقة بدمائها ولم يعثر على مصوغاتها الذهبية فأبلغ الشرطة بمضمون ما حدث.

وكشف قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، «بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ح" 37 سنة، فني ألوميتال (محبوس) لأنه في يوم 8 مايو 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة قتل المجني عليها (ع. ن) عمدا مع سبق الإصرار؛، بأن عقد العزم على قتلها وتوجه لمسكنها متحينًا فرصة تواجدها بمفردها وسهولة دخوله إليها لقرابته بها وما أن تقابل معها تظاهر بطلبه اقتراض مبلغ مالي منها وبتلبيتها لمطلبه باغتها وسدد لها عدة ضربات بأداة "سكين" محدثًا ما ألم بها من إصابات والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها».

وأضاف قرار الإحالة «أنه قد ارتكبت الجناية محل الوصف السابق تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصاغ الذهبي والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها من مسكنها ليلا - بأنه وعقب قتله لها انتزع منها حليها وفتش عن باقي المنقولات حتى استولى عليها، وكان الدافع من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة سالفة البيان، وأشار القرار أنه أحرز آداه (سكين) بدون مسوغ قانوني ».