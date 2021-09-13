الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة محو الأمية بنسبة نجاح 150.4%

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بمكتبه،  نتيجة محو الأمية وتعليم الكبار دورة يوليو  للعام الدراسى 2021 بنسبة نجاح 150.4% ،حيث كان المستهدف خلال الدورة عدد 840   تقدم للامتحان 2869  وحضر 1770   نجح منهم عدد 1263 بنسبة نجاح 150.4%. 

وأوضح عادل مسلم، مدير فرع  محو الأمية بمطروح، أنه تم تحقيق نسب أعلى من المستهدف بعدد من المدن والمراكز حيث تصدر مركز العلمين نسب النجاح بنسبة 280 %  ثم مركز مرسى مطروح بنسبة 265% ومركز الحمام بنسبة نجاح 146 %ومركز الضبعة بنسبة نجاح  132%ومركز سيوة بنسبة نجاح 111%.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود جميع العاملين بفرع محو الأمية بمطروح، مشيرا انه سيتم اقامة حفل تكريم لهم على النتائج المحققة، والجهود المبذولة، لحثهم على مواصلة الجهد والعمل وتشجيع وتحفيز غير المتعلمين للتحرر من الأمية وخلق مواطن لديه القدرة والوعى على مواكبة ومشاركة جهود  التنمية المستمرة من اجل الارتقاء بحياة المواطنين.

وكان قد اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، بنسبة نجاح 80.4%، ونتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.7%. 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انه تقدم للامتحانات الدور الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية 1771 طالب  حضر منهم 1266 طالب نجح منهم 1018 طالب بنسبة نجاح 80.4 % كما تقدم للشهادة الاعدادية المهنية 18 طالب حضر  12  طالب ونجح منهم 8 طلاب بنسبة نجاح 66.7 %.

كما تقدم ٢٠ طالب امتحان تلميذة اعدادى حضر ونجح منهم ١٩ بنسبة نجاح ٩٥%. 

يذكر أن محافظ مطروح اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول  للعام الدراسي (2020 /2021) بنسبة نجاح 86.3%، بفارق أعلى 2.3% عن العام الماضي.

محافظ مطروح نسب النجاح محو الأمية دورة يوليو مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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