رئيس كفر شكر يكرم أوائل الثانوية العامة بنات

كرم الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أوائل الثانوية العامة بنات فى حفلة أقامتها إدارة المدرسة بحضور واشتراك وتنسيق مديرة المدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وممثلة من فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية، وعدد من أولياء الأمور والشخصيات الذين حرصوا على حضور حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية هذا العام، وذلك بناء على تعليمات الوزير اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية أننى تشرفت بحضور حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة الذين قدموا نموذجا رائعا فى كلامهم خلال الحفل التى تدل على قمة الوعى والفكر والتفاؤل والكفاح مهما كانت الظروف فلا يوجد مستحيل مع الأمل والعزيمة.

وقال رئيس المركز والمدينة إنه من جد وجد ومن زرع حصد"، مشيرا إلى أنه دائما كفر شكر تزخر بالنماذج المشرفة والمتفوقة على مدار تاريخها العريق، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ومسئولى العملية التعليمية على جهودهم تنظيم الحفل والتكريم الرائع، متمنيا التوفيق ودوام النجاح فى رحلة حياتهم، وتحقيق الأهداف والأمنيات التى ترفع راية مصر بين دول العالم.

وفى سياق متصل، قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالإشراف المباشر ومتابعة خطة مناورة الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة على الاستعدادات اللازمة فى التدخل السريع تجاه حدوث أى طوارئ مرتقبة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من جاهزية تشغيل البالوعات وكفاءتها فى شفط مياه الأمطار الغزيرة.

حيث شارك فى المناورة كافة الأجهزة التنفيذية المختصة بالمركز والمدينة والتى شملت مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز، الشباب والرياضة، سيارات الإسعاف، معدات مجلس المدينة . الإطفاء الإدارة الصحية والإدارة التعليمية وبحضور قيادات مجلس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الخدمية المشاركة فى المناورة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المناورة تمت بشكل جيد جدا بمشاركة كافة الجهات التنفيذية المختصة، وتم التأكد من تشغيل بالوعات صرف الأمطار وتصريف المياه داخلها وشفطها بالسيارات المختصة ومحابس الغاز والكهرباء ومدى سرعة استجابة التعامل مع الحالات والظروف الطارئة التى قد تحدث بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية بهدف راحة المواطنين وحمايتهم