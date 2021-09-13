ضبط مسئولي إحدى دور النشر والتوزيع احتفظ بكتب دراسية دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على مسئولي إحدى دور النشر والتوزيع يقوم بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون داخل مخزن بإمبابة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مباحث المصنفات

وردت معلومات الي رئيس مباحث المصنفات الفنية بالجيزة تفيد قيام مسئولى إحدى دور النشر والتوزيع بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين ان الكتب الدراسية الخارجية لم يتم الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إعداد قوة أمنية و تم ضبطه داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة.