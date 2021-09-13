وزيرة التجارة تستعرض الاستعدادات النهائية للمشاركة في «إكسبو 2020» بدبي

قبل ايام من الافتتاح الرسمى

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات “إكسبو 2020” بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أن الجناح المصري سيكون محط أنظار زائري المعرض لما يتضمنه من إبهار في التصميمات والمحتوى، وبما يعكس الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة للجناح المصري المشارك بفعاليات “إكسبو 2020” بدبي، حيث تفقدت الاستعدادات النهائية بالجناح تمهيداً لانطلاق فعاليات اكسبو 2020 بدبى نهاية الشهر الجاري، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة السفير شريف البديوى سفير مصر بالامارات و المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الدكتور/ احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي الهام والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبى والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز واهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرةً الى انه تم الانتهاء من كافة الاعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، ووضع اللمسات النهائية للمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ليعكس المحتوى ثقل ومكانة مصر على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأوضحت أن مبنى الجناح المصري المشارك بالمعرض، يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة الي ان الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

واستعرضت الوزيرة آخر التطورات المتعلقة بنقل التابوت المصري المكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية والذي سيتم عرضه بالجناح المصري، حيث من المقرر وصول التابوت لمقر الجناح خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء عرضه بالجناح اعتبارًا من مراسم الافتتاح، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالمعرض بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإقبال من جموع الزائرين المهتمين بالآثار والحضارة المصرية العريقة.