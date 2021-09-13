الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مدير محل مشغولات ذهبية متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مدير محل للمصوغات الذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض عليه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد قررت نيابة المنتزة أول بالاسكندرية، تجديد حبس صاحب محل صيانة المحمول 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الأموال المضبوطه والهاتف المحمول لفحصة.

الذهب كمين مدير الإسكندرية ضبط المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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