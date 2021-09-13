الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة مفخخة

أعلنت قوات التحالف العربي اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط  بالمملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قد أعلن السبت الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلِقَت تجاه منطقة خميس مشيط.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن محاولات الميليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

كما أكد التحالف أن محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. 

رسالة سعودية إلى مجلس الأمن

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحوثي، للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في الرابع من سبتمبر الجاري،  بـ 3 صواريخ باليستية و 3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏

‏جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة السفير عبدالله المعلمي، إلى ‏مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة ‏الشرقية بالمملكة وجازان ونجران.

‏وقال المعلمي: “بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال ‏العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي، ضد المملكة العربية ‏السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف: "اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021، ‏بـ3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة (2) طفلًا وطفل سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة بـ (14) منزلًا سكنيًا". 

‏وشدد على أن هذا العمل الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي، والذي ‏استهدف المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ‏ويجب محاسبة مليشيا الحوثي. ‏

‏وأفاد بأن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.‏

وطالب السفير عبدالله المعلمي، في ختام الرسالة، بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من ‏وثائق مجلس الأمن.‏

قوات التحالف العربي المتحدث باسم قوات التحالف العربي طائرة مسيرة مفخخة طائرتين مسيرتين مفخختين خميس مشيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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