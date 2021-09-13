الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق الرصاص على آخر في قنا

اطلاق نار
اطلاق نار

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته. 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسي قيادة (سائق ، مقيم بدائرة القسم) وجثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) داخل السيارة وبها أعيرة نارية، وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "لا يعلم بياناتها" بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، بمواجهته قرر بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالي، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر وقام بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

قنا اطلاق اعيرة نارية وزارة الداخلية قسم شرطة قنا قطاع الأمن العام مبلغ مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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