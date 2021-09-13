«التعاون الدولي» تُبرز جهود الحكومة في اكتشافات الغاز الطبيعي

قال تقرير صادر من وزارة التعاون الدولي عن ملامح أبرز المجالات الاستيراتيجية، إن تتويجًا لسلسلة الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي، تم اكتشاف حقل ظهر للغاز، الذي تم اكتشافه عام 2015، والذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي البحرية في البحر الأبيض المتوسط وفقًا لشركة إيني.

ولفت التقرير إلى أنه يقدر احتياطي حقل ظهر بنحو 30 مليار قدم مكعب قياسي، ويبلغ الاستثمار حوالي 15.6 مليار دولار حتى نهاية المشروع، بدأ الانتاج من الحقل بعد 28 شهرًا من الاكتشاف والذي يعتبر وقتًا قياسيًا لأن هذه الفترة تتراوح عادة من 6 إلى 8 سنوات، وبلغت معدلات الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمي متكامل، وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك بالشراكة مع كبرى شركات البترول العالمية، ومن المقرر أن توفر بوابة مصر للاستكشاف والانتاج منصة رقمية متكاملة لإتاحة بيانات البحث والانتاج للبترول والغاز بأحدث التقنيات لضم بيانات مناطق بحث واستكشاف جديدة بالبحر الأحمر والمنطقة الغربية للبحر المتوسط.

وبالتزامن مع ذلك، عملت مصر على تعزيز صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من خلال تنفيذ عدة مشروعات ساعدت في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 40% لتصل إلى 4.5 مليون طن سنويًا كما تم تطوير منظومة النقل والتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي من حيث تلبية احتياجاته من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما ساهم تطوير الإطار التشريعي في جذب المزيد من الاستثمار من خلال إصدار قانون لتنظيم سوف الغاز، وكذلك إصدار قانون التعدين الجديد وتعديل النظام المالي التعاقدي ونظام التراخيص لاتفاقيات التعديل لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفتحت هذه الاصلاحات فرصًا للشراكة مع الشركات في مختلف مناطق الامتياز البحرية والبرية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.