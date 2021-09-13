الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار خفيفة
أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الاثنين، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبا هذه الفترة، حيث ترتفع الحرارة اليوم وغدا بمعدلات ليست كبيرة، وسيعود للانخفاض مرة أخرى. 

وأوضح أن النصف الثاني من الأسبوع سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية، وتحديداً في السلوم ومطروح والإسكندرية وشواطئ البحيرة وكفرالشيخ، مشيراً إلى أن فرص سقوط الأمطار منعدمة في محافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وكانت قد أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (1/ 2) درجة مئوية، وتبلغ درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة والوجه البحري خلال هذه الفترة بين 33- 38 درجة مئوية.

ويشهد الثلاثاء أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

والأربعاء يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم، الاثنين، سيشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

ارتفاع الطقس غدا درجات درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

«الصحة»: اللقاحات ساهمت في انخفاض معدلات الوفاة بـ«كورونا» عن العام الماضي

بالأسماء.. عناصر خلية «بنت الشاطر» الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز

بعد ظهورأدلة جديدة: استئناف محاكمة نتنياهو.. هل هناك فرصة لبراءته؟

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين