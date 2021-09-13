«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الاثنين، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبا هذه الفترة، حيث ترتفع الحرارة اليوم وغدا بمعدلات ليست كبيرة، وسيعود للانخفاض مرة أخرى.

وأوضح أن النصف الثاني من الأسبوع سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية، وتحديداً في السلوم ومطروح والإسكندرية وشواطئ البحيرة وكفرالشيخ، مشيراً إلى أن فرص سقوط الأمطار منعدمة في محافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وكانت قد أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (1/ 2) درجة مئوية، وتبلغ درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة والوجه البحري خلال هذه الفترة بين 33- 38 درجة مئوية.

ويشهد الثلاثاء أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

والأربعاء يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم، الاثنين، سيشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.