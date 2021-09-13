الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ميشيل باشليه: التهديدات البيئية أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في زمننا

ميشيل باشليه
ميشيل باشليه

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوّث وتغيّر المناخ تشعل نزاعات تزداد حدّتها حول العالم، وستمثّل قريبا أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان.

وأفادت باشليه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "أزمات التلوّث والتغيّر المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثّل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد"، محذرة من أنه "مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في زمننا".

وعلى صعيد اخر.. أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع طاجيكستان لتعزيز أمن الحدود والاستقرار الإقليمي ومكافحة أزمة المناخ وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فعالية المؤسسات الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي، نقلته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الخميس، إن شراكة واشنطن ودوشنبه الممتدة منذ ثلاثة عقود قائمة على هدفهما المشترك في إقامة طاجيكستان ذات سيادة ومستقلة ومزدهرة وازدهار منطقة آسيا الوسطى.

وأكد استمرار التزام الولايات المتحدة باستقرار وازدهار طاجيكستان وشعبها في المستقبل، قائلا: إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة خلال السنوات المقبلة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إنه من خلال تعاوننا الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك من خلال المنصة الدبلوماسية /سي 5+1/، نقوم بصياغة علاقة تدعم الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي والتكامل.

وأضاف: نحن نعمل أيضًا مع الشعب الطاجيكي للتصدي لوباء كوفيد-19، بما في ذلك من خلال تدابير مثل تبرعنا مؤخرًا بـ 1.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مبادرة كوفاكس التابعة للأمم المتحدة.

واختتم بيانه بالقول: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أهنئ شعب طاجيكستان بمناسبة مرور 30 عامًا على استقلالهم.

جنيف حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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