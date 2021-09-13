1020 مخالفة خلال حملات شرطة التموين المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 4.02 طن دواجن مجهولة المصدر

ضبط 4.02 طن دواجن بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3.5 طن "مقطعات لحوم – لحوم مجمدة – دهون حيوانية") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1.5 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط المدير المسئول عن (محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة وبحوزته (2 طن سكر، 324 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء والتربح من جراء ذلك وقدرت بقيمة مالية "23804"جنيه).

ضبط المدير المسئول عن (محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية (لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، (66200 لتر مواد بترولية "سولار" – بنزين "80،92" قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية "485225" جنيهًا).

ضبط المدير المسئول عن (مستودع بوتاجاز) بمحافظة القليوبية لتجميعه (250 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم الاحتفاظ بالفواتير وقدرت بقيمة مالية "33750" جنيه)

ضبط (50000 قطعة "حزام جلد – أجزاء حزام" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية مختلفة منتج نهائى ومستلزمات إنتاج , 4000 متر "جلد خام "بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج" 2 ماكينة "أدوات إنتاج")، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع للمنتجات الجلدية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (33.36 طن "زيوت سيارات - شحوم سيارات" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج "خام التتركس" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة، 55503 عبوة فارغة واستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية)؛ تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم) بمحافظة الجيزة.

ضبط (25950 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان "بدون مستدات" مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.