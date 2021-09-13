الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جاستن بيبر وليل ناس إكس يحصدان أعلى الجوائز في حفل إم.تي.في للأغنيات المصورة

ليل ناس إكس ونجم
ليل ناس إكس ونجم البوب جاستن بيبر

فاز مغني الراب ليل ناس إكس ونجم البوب جاستن بيبر بأكبر جوائز في الحفل السنوي لجوائز الأغنيات المصورة (في.إم.إيه) الذي أقامته قناة إم تي في الأمريكية وحفل بالمفاجآت والعروض الحية وحضره آلاف المعجبين بالكمامات.


و كان من أبرز الفائزين بجوائز المغنية أوليفيا رودريجو التي تشارك للمرة الأولى وفرقة بي.تي.إس لموسيقى البوب الكورية و ذلك في أول حفل كبير لتسليم الجوائز في نيويورك بحضور كامل لجمهور المعجبين والمشاهير منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.


و عاد بيبر (27 عاما) إلى مسرح (في.إم.إيه) للمرة الأولى منذ ستة أعوام ونال جائزتي فنان العام وأفضل مغن لموسيقى البوب عن أغنيته الفردية (بيتشز).


و قال بيبر في إشارة إلى أيام الجائحة السوداء "الموسيقى و هي منفذ رائع للوصول إلى الناس و تواجدنا سويا".


و أقيمت مراسم العام الماضي في نيويورك بدون جمهور مع تسجيل معظم العروض مسبقا بسبب الجائحة.


و فاز مغني الراب الأسود ليل ناس إكس المثلي الجنس (22 عاما)، و الذي حقق نجاحا كبيرا قبل عامين بأغنية "أولد تاون رود"، بجائزة فيديو العام عن أغنيته عن حقوق المثليين "كول مي باي يور نيم".
 

و واكب حفل الأحد الذكرى الأربعين لإطلاق قناة إم تي في كقناة مخصصة لتشغيل المقاطع الغنائية المصورة.


و في ظهور مفاجئ، افتتحت مادونا التي احتفلت أيضا بمرور 40 عاما على عملها في مجال الموسيقى، العرض وقالت "قالوا إننا لن نستمر لكننا ما زلنا هنا".


و حصلت المغنية الجديدة أوليفيا رودريجو (18 عاما) على ثلاث جوائز منها أفضل فنان جديد وأغنية العام عن "داريفرز لايسنس" في جوائز تصويت الجمهور لتتوج بذلك عاما متميزا من النجاح.

ناس إكس جاستن بيبر بيبر أوليفيا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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