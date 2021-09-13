«الصديقية الشاذلية» تنعى شيخ الطريقة الشهاوية: رحل الشيخ الزاهد

نعت الطريقة الصديقية الشاذلية التي يترأسها د. على جمعة في بيان اليوم، الشيخ محمد الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية البرهامية.

وقالت الطريقة الشاذلية: "ننعى بمزيد من الأسى والحزن وفاة الشيخ الزاهد العامل، سماحة الشيخ المربى محمد الشهاوى، ونسأل الله أن ينزله منازل الصالحين والصديقين، ونتقدم بالتعازي لأهله وأبنائه ومريديه وكل أفراد الطريقة الشهاوية بمصر والعالم الإسلامي.

أضاف البيان: "ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، فاللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيـرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.