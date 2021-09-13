الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الصديقية الشاذلية» تنعى شيخ الطريقة الشهاوية: رحل الشيخ الزاهد

الصديقية الشاذلية
الصديقية الشاذلية

نعت الطريقة الصديقية الشاذلية التي يترأسها د. على جمعة في بيان اليوم، الشيخ محمد الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية البرهامية.

وقالت الطريقة الشاذلية: "ننعى بمزيد من الأسى والحزن وفاة الشيخ الزاهد العامل، سماحة الشيخ المربى محمد الشهاوى، ونسأل الله أن ينزله منازل الصالحين والصديقين، ونتقدم بالتعازي لأهله وأبنائه ومريديه وكل أفراد الطريقة الشهاوية بمصر والعالم الإسلامي.

أضاف البيان: "ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، فاللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيـرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الصديقية الشاذلية تنعي الشيخ الطريقة الشهاوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

اللحظات الأخيرة فى حياة «مهندس الدقهلية» قبل دفعه من أعلى الكوبرى

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

باحثون مغاربة لـ«الدستور»: نجونا من حقبة «الإرهابية» السوداء

الباز: الرئيس السيسى لا يتعامل بالسياسة مع الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى