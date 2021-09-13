حكم بأحقية العاملين بـ«كهرباء دمياط» في صرف فروق الحافز المميز

قضت المحكمة العمالية في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، بأحقية العاملين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في صرف فروق الحافز المميز المنصرف لهم، في القضية رقم ١١٣ عمال كلي كفر سعد.

ومن جانبه، قال المحامي إسلام مراد، مقيم الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته، إن عدد من العاملين تقدموا بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بدمياط، يتضررون فيها من عدم صرف الشركة الحافز الخاص بالعاملين بواقع ٥٠٪ من الراتب الأساسي الذي أصدرته الشركة في عام ٢٠١١، وكذا عدم صرف العلاوات الخاصة طبقًا للقوانين المنصوص عليها بالشكوى، وإذ تعذرت التسوية.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وأودعت قلم الكتاب، وتبين أحقية العاملين في الشركة في ضم العلاوة المخصصة المقررة بالقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٧، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي، وأحقيتهم أيضًا في ضم العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي.

وأضاف مراد في تصريحات له، أن المحكمة العمالية في دمياط أصدرت حكمها في الدعوى المذكورة بأحقية العاملين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في صرف فروق الحافز المميز المنصرف لهم عن المدة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، خاصة وأنه كان قد صدر قرار مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١١ بصرف الحافز المميز لجميع العاملين بالشركة بواقع ٥٠٪ من المرتب الأساسي طبقًا لأداء العامل واعتماد رئيس القطاع المختص، كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل مسمى الحافز الدوري إلى مسمى الحافز المميز.