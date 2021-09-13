الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الدويتو الجديد بين حميد الشاعري ومحمد منير وموعد طرحه

حميد الشاعري ومحمد
حميد الشاعري ومحمد منير

يحضر "الكينج" محمد منير خلال الأيام الجارية لمفاجأة كبيرة لجمهوره في مصر والوطن العربي من خلال دويتو غنائي يستعد لتسجيله بعنوان "مين يستاهلك"، بمشاركة "الكابو" حميد الشاعري، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل الدويتو الجديد بين  النجمين الكبيرين وموعده.

- تفاصيل الدويتو الجديد بين "الكينج والكابو"

وتنتهي الاستعدادات بعد أن انتهى فارس فهمي من تلحين الأغنية التي كتبها الشاعر الغنائي رضا المصري، ليعيد "الكينج "التعاون مع الشاعري من جديد بعد 35 عام منذ أغنية “أكيد”، ويدخل النجمان استوديو التصوير الأسبوع القادم من أجل تسجيل الأغنية حيث ينويان إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

- آخر حفلات محمد منير

وكان الكينج محمد منير تألق في حفله الذي أقيم على خشبة المسرح الروماني بالساحل الشمالي، وسط تواجد جماهيري ضخم للغاية.

وخلال ظهوره الأول على مسرح الحفل بدأ الجمهور يهتف له "الكبير كبير يا محمد يا منير"، فرد عليهم قائلاً: "أنا مش كبير، الشعب المصرى وقيادته هم اللى كبار".

ومع هدوء هتاف الجمهور لمطربه المفضل عبّر "الكينج" عن سعادته بتواجده بجانبهم قائلًا: "أنا سعيد بهذا الجو الأسرى معاكم"، ولم ينسَ منير الأحوال الدراسية لمن حضر له من الطلاب الشباب ليقول ساخرًا: "طبعا مفيش مذاكرة، ولا مدارس، جيل مُرزق".

- آخر أغنياته

وكانت آخر أعمال المطرب محمد منير هي أغنية "اللي باقي من صحابي" التي كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، وحققت نجاحًا كبيرًا، بينما يقدم عدد من المطربين خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الألبومات والأغاني، وذلك تزامنا مع فصل الصيف الحالي الذي يشهد حالة رواج كبيرة من جانب السوق الغنائية، وينتظر طرح عدة أعمال أخرى خلال الأيام المقبلة والتي ستكون مع بداية شهر سبتمبر المقبل حيث تتوالى الأعمال تباعًا.

- آخر حفلات حميد الشاعري

وتصدر المطرب حميد الشاعري "ترند جوجل"، بعد الحفل الذي أحياه مع هشام عباس بمدينة العلمين الجديدة، الشهر الماضي، والذي تضمن أشهر أغنياتهم خلال فترة التسعينيات تحت عنوان «تسعيناتي»، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وتفاعل عدد من رواد  مواقع "السوشيال ميديا" مع حميد الشاعري وهشام عباس، معتبرين أن الحفل عاد بهم لذكريات التسعينيات.

وافتتح الشاعري السهرة بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغنياته المميزة، منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"على مين" و"ويا أم العيون السودة".

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