الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسية سلوفينية: مشاركة مصر بمنتدى الإبداع يؤكد اهتمامها بتعزيز العلاقات مع أوروبا

جريدة الدستور

 أكدت بترا كيزمان مدير إدارة الدبلوماسية العامة والعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الخارجية السلوفينية، أن حرص مصر على المشاركة الكبيرة في "منتدى الإبداع"، التي تنظمه سلوفينيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية.

وأضافت بترا كيزمان -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، على هامش النسخة الثالثة من منتدى الإبداع والتي تحمل عنوان "future unlocked" وتستمر حتى الأربعاء المقبل- أن تواجد عدد كبير من شباب مصر في جميع نسخ "منتدى الإبداع" يبرهن على ما تملكه الدولة المصرية وشبابها من إمكانيات هائلة في مجالات الإبداع والثقافة وريادة الأعمال.

وشددت الدبلوماسية السلوفينية، على أن مصر لها دور مهم وفعال بمنطقة المتوسط وتربطها بسلوفينيا علاقات قوية بمختلف المجالات، وأن "منتدى الإبداع" هو منصة متواجدة منذ أكثر من أربع سنوات ويحاول الجمع بين ممثلي الحكومات والمبدعين ورواد الأعمال بالمنطقة لإبراز مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي في المجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن "منتدى الإبداع"، الذي أخّذ ينمو من عام لآخر، يعد كذلك حلقة وصل بين مختلف دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادة بلادها بتواجد هذا العدد الكبير من الحضور بالمنتدى، وذلك على الرغم من تأثير أزمة وباء (كوفيد- 19) على المشاركات باللقاءات الدولية، ما يؤكد الالتزام القوى تجاه قطاع الثقافة والإبداع.

وقالت بترا كيزمان إن النسخ السابقة من "منتدى الإبداع" قد حققت تغييرًا ملموسًا ونجحت في ربط شباب منطقة المتوسط من خلال تبادل الآراء والأفكار، إلى جانب توفير عدد من الشراكات وفرص عمل وحلولًا لتحديات مشتركة، مشددة على أنه وبالتأكيد سوف نصل في النهاية إلى تحقيق تغيير وتقدم إيجابي بمجتمعاتنا.

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حوار بلا أسرار

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