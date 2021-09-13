تايلاند تُسجل أدنى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يوليو

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 ألفا و583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها تايلاند منذ 21 يوليو الماضي.

وسجلت تايلاند 16 ألفا و304 حالات شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة من الفيروس مليون و394 ألفا و756 حالة.

ونقلت صحيفة “بانكوك بوست” عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 132 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و485 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية الأحد، تسجيل 14 ألفًا و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند خلال نفس الفترة 15 ألفًا و742 حالة شفاء من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونًا و382 ألفًا و173 حالة إصابة، من بينها مليون و232 ألفًا و73 حالة.

ونقلت صحيفة “بانكوك بوست” عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 180 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 14 ألفًا و353 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



