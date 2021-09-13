ألمانيا تسجل 5511 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 5511 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 4749 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 12 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 8 حالات يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 81.9 إصابة، مقابل 80.2 إصابة أمس الأحد. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و83 ألفا و151 إصابة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و618 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و831 ألفا و800 شخص.