الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 5511 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 5511 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 4749 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 12 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 8 حالات يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 81.9 إصابة، مقابل 80.2 إصابة أمس الأحد. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و83 ألفا و151 إصابة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و618 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و831 ألفا و800 شخص.

كورونا كوفيد الصحة المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الصحة»: اللقاحات ساهمت في انخفاض معدلات الوفاة بـ«كورونا» عن العام الماضي

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

محاكمة 5 أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في الشروق

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟