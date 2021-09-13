الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

مساعدات إلى أفغانستان
مساعدات إلى أفغانستان

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية قولها اليوم الاثنين إن روسيا تخطط لإرسال مساعدات غذائية وطبية إلى أفغانستان قريبا.

واستقبلت دول أوروبية وآسيوية الحكومة الأفغانية الجديدة بحذر وقلق الأسبوع الماضي بعدما عينت حركة طالبان في مناصب كبيرة قادة مخضرمين متشددين، العديد منهم رصدت الولايات المتحدة مكافآت للقبض عليهم.

وفي سياق متصل، قال مصدر من السفارة الروسية في العاصمة الأفعانية كابول، السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

وأضاف المصدر، في تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية: "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".

يشار إلى أنه في 25 و26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابل للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

وأكدت الخارجية الروسية حينها في بيان، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك" بروسيا.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة". بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرات تحتوي على إمدادات مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

أفغانستان وزارة الخارجية مساعدات غذائية وطبية إلى أفغانستان روسيا السفارة الروسية كابول

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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