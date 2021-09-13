الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرا الاتصالات والشباب يشهدان تكريم أبطال «بارالمبياد» طوكيو 2020

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الاحتفالية الكبيرة التى أقامتها الشركة المصرية للاتصالات تحت سفح الأهرامات لتكريم أبطال البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020، التى انطلقت فعالياتها فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى فى العاصمة اليابانية. 

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جانب من الحدث

وحضر الاحتفالية المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وعددًا كبيرًا من قيادات الشركة المصرية للاتصالات واللجنة البارالمبية المصرية.

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جانب من الحدث

وشهدت الاحتفالية تكريم كلا من شريف عثمان الحاصل على ميدالية فضة فى رفع أثقال، ورحاب أحمد رضوان الحاصلة على ميدالية فضة في رفع أثقال، وهاني محسن الحاصل على برونزية في رفع أثقال، ومحمد صبحي الحاصل على البرونزية في رفع أثقال، وفاطمة عمر الحاصلة على ميدالية فضة فى رفع اثقال، ومحمود صبرى الحاصل على ميدالية فضة فى رفع اثقال، ومحمد الزيات الحاصل على ميدالية فضة فى لعبة الباراتايكوندو.

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جانب من الحدث

وخلال الاحتفالية؛ وجه الدكتور  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للأبطال الفائزين بميداليات فى بارالمبياد طوكيو 2020 الذين رفعوا اسم مصر عاليا وحققوا مجدا تاريخيا؛ مشيدا بما حققوه من إنجاز مميز والذى يعد مثالا على الإصرار على النجاح.

جانب من الحدث

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتماما كبيرا لخلق بيئة تمكينية دامجة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة ومنها مبادرة الشركة المصرية للاتصالات لزرع قوقعة الأذن لأكثر من 500 طفل فى سن مبكرة.

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جانب من الحدث

كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العملية التعليمية للطلاب من مُتحدى الإعاقة وتدريب المعلمين بمدارس الدمج، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للبحث والتطوير فى التكنولوجيات المساعدة لتطوير وابتكار تكنولوجيات مساعدة من البرمجيات او الاليات لمساعدة ذوى القدرات الخاصة على مجابهة تحدياتهم؛ حيث سيتم افتتاح مبنى جديد لهذه الأكاديمية مزود بعدد 11 معمل على أعلى مستوى تكنولوجى والتي سيتم من خلالهم ابتكار حلول تكنولوجية وتدريب الأشخاص ذوى القدرات الخاصة .

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جانب من الحدث

كما ألقى المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، كلمة أشاد فيها بالإنجاز الكبير الذى حققه أبطال مصر من ذوى الهمم، مشيرًا إلى أن ما حققوه من إنجاز جعلهم نموذجا ومصدرا لإلهام كل الباحثين عن تحقيق أحلامهم.

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جانب من الحدث

 ووجه “حامد” تحية خاصة لأبناء المصرية للاتصالات المشاركين فى البعثة المصرية ببارالمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن خمسة ميداليات من السبعة الذين حصدتهم البعثة المصرية كانوا من نصيب أبناء المصرية للاتصالات.

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جانب من الحدث

وأشار “حامد” إلى أن المصرية للاتصالات تفتخر بكونها الراعى الرئيسى للجنة البارالمبية المصرية، ووجودها إلى جانب هؤلاء الأبطال خلال رحلتهم نحو تحقيق الميداليات والألقاب، مؤكدًا أن دعم ذوي القدرات الخاصة من أهم أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزير الاتصالات الشباب والرياضة أبطال المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات البعثة أ ولمبياد طوكيو 2020 مصر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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