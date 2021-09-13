الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تعرف على عدد متلقو لقاح كورونا بجامعة قناة السويس

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الدكتور أحمد زكي  رئيس جامعة قناة السويس، عن حصول  980 متلقٍ للقاح بواقع 29 أعضاء هيئة التدريس و782 طالب و169 إداري، أمس الأحد.

وقد أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جميع الطلاب - فوق الـ18 عام - تم تطعيمهم باللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية، وأن الطلاب المستجدين تم إجراء التطعيم لهم بنقطة الإدارة الطبية، موضحًا أن احصائية الطلاب متلقي اللقاح اليوم بلغت 782 طالب وطالبة بواقع 194 بنقطة الإدارة الطبية و144 بكلية التجارة، و49 بكلية الطب و308 بالنقطة المتحركة.

وتابعت هدى فرج أمين عام الجامعة معلنه عن تلقي 169 إداري اللقاح اليوم بواقع 13 بنقطة الإدارة الطبية و4 بكلية التجارة و20 بكلية الطب و132 بالنقطة المتحركة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحي أن تلقي اللقاح بالإدارة الطبية يتم داخل عيادات الكشف الطبي كما تتم عملية التسجيل والتفصيل بمكان واحد مشيره إلي أن الوحدة تلقت اليوم 194 طالب وطالبة و13 موظف بإجمالي 281 متلقي للقاح.

وأضافت الدكتورة عزة عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية ومنسق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعة أن النقطة الثابته بكلية التجارة تلقت في اليوم 150 متلقٍ للقاح من مختلف فئات منتسبي الجامعة و نقطة كلية الطب تلقت 74 منتسب للكلية والنقطة المتحركة 462.

 

 

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