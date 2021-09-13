الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

إصابة وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية بفيروس كورونا

مها الحفناوي
مها الحفناوي

كشفت مصادر مقربة من مها الحفناوي وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر على مها الحفناوي وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، شعرت ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد، وأجرت مسحة وأثبتت إصابتها بكورونا.

وأوضحت المصادر، أن وكيلة وزارة الصحة بالإسماعيلية فضلت العزل في منزلها مع متابعة الأطباء بدلاً من الحجز في المستشفى.

فيما كشفت مصادر طبية، أن الحالة الصحية لوكيلة وزارة التضامن الإجتماعي مستقرة، ونسبة الأكسجين في الدم بمعدلها الطبيعي، ولا داعي للقلق.

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