أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يشهدون عددًا من الفعاليات

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عددًا من الفاعليات إذ ترأّس الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك قدّاس الاحتفال بالمناولة الاحتفالية لأبناء رعيّة القديس أنطونيوس الكبير- عزبة الصعايدة- أهناسيا، بني سويف.

كان في استقبال نيافته الأب ميشيل عبدالله راعي الكنيسة، كما شارك في الاحتفال القمُّص بولس فهمي، راعي كنيسة ق. بطرس بني سويف، والقمُّص ميلاد موسى وكيل عام الإيبارشيّة ولأب أبرام مرجان راعي كنيسة أم النور إمبابة والأب أرسانيوس مريد راعي كنيسة ق. مرقص الناصرية- الفيّوم.

شارك في الاحتفال كورال مدرسة الراهبات الفرنشيسكانيّات بني سويف.

وفي كلمته قدّم نيافته كلّ الشكر على المجهود المبذول الأب الراعي والأخوات الراهبات الفرنشيسكانيّات قلب مريم الطاهر- جماعة بني سويف في الخدمة الراعويّة.

كما قدّم نيافته الشكر للأخت عواطف بشرى مسئولة التكوين واعداد الأطفال للمناولة الاحتفالية كما قدّم نيافته ايضا الشكر لحضور الآباء الكهنة الاحتفال.

ومن جهته ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة.

رافق نيافته خلال الزيارة القمص أنطونيوس سبع الليل، وبعض الآباء الكهنة، كما كان في استقبالهم الأب أرميا عياد، راعي الكنيسة. ومن جانبه، ألقى الأب الراعي كلمة رحب خلالها بالأب المطران، مستهلًا كلمته بشكر نيافته بوجوده وسط أبنائه من رعية جهينة.

وأجرى نيافة الأنبا توما حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول سر الإفخارستيا في حياتنا، داعيًا الأطفال إلى التمسك بهذا السر، كما شجع نيافته أسر الأطفال على تعليم أطفالهم الثبات في الرب من خلال تناول أسراره.

وفي سياق أخر تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية.

كان فى استقبال نيافته الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية، وأعضاء الاجتماع، كما أعطى الأب المطران كلمة تشجيعية لهم بعنوان "استمع لصوت الرب في حياتك".

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التفقدية تأتي في إطار اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع المكاتب الخدمية، التابعة للإيبارشية بكافة اجتماعاتها.