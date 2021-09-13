إعلام القاهرة تنظم ورشة عمل «تطوير القدرات الإدارية للقيادات»

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام انعقدت أول ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقيادات الكلية وذلك خلال يومي ١٢ و١٣ سبتمبر ٢٠٢١.



وحاضر في الورشة ا.د.خالد بركات أستاذ الادارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز خدمة المجتمع بالجامعة وأشرفت على تنظيم ورشة العمل ا.د.وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وصرحت ا.د.ليلي عبد المجيد مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذي لمشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولي أن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي الممول من ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.



وفي الوقت نفسه يشارك فربق عمل المشروع غدا في ورشة العمل التي تنظمها إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي عبر زووم حول إعداد الدراسة الذاتية لبرامج الكلية التي ستتقدم بها للهيئة الألمانية للاعتماد الدولي التي يحاضر فيها ا.د.عماد شلبي ويحضرها ا.د.احمد عبد الوهاب الأستاذ بكلية زراعة القاهرة ومستشار المشروع.



