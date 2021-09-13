إغلاق 3 آلاف فصل دراسي بسبب كورونا في فرنسا

قال وزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي "جان ميشيل بلانكير"، إنه تم إغلاق أكثر من ثلاثة الآف فصل دراسي في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، من إجمالي 540 ألف فصل دراسي في البلاد بنسبة 0.5%.

وتوقع الوزير الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.

وأضاف أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا قد حصلوا على جرعة أولى، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، موضحًا أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحي عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذي يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.