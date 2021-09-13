الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيرغيزستان: ارتفاع إجمالي مصابي كورونا إلى 177 ألفا و226 حالة

كورونا
كورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 177 ألفا و226 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19)، وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى 171 ألفا و523 حالة بعد شفاء 95 مريضاً، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2574 حالة .

وأضاف المركز أن 698 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر 400 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أكد المركز صباح اليوم أن 735 ألفا و621 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 522 ألفا و438 حصلوا على الجرعة الثانية.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة قيرغيزستان

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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