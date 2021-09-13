التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٧٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمةالإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، حيث بدأت الجولة من محطة الفنون والثقافة مروراً بمحطات المشروع المختلفة وحتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة.

ووجه الوزير بالاستغلال التجاري الأمثل لكل محطات المشروع مع مراعاة أن تكون تشطيبات المحطات على أعلى مستوى من الجودة والمظهر الجمالي المتميز.

واستقل وزير النقل خلال الجولة جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطة بدر وحتى محطة العبور بطول 24 كم، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70%/ موجها بأن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.