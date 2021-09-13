الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة  ٨٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة    ٧٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٨٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٦٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع  القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمةالإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، حيث بدأت الجولة من محطة الفنون والثقافة مروراً بمحطات المشروع المختلفة وحتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة.

ووجه الوزير بالاستغلال التجاري الأمثل لكل محطات المشروع مع مراعاة أن تكون تشطيبات المحطات على أعلى مستوى من الجودة والمظهر الجمالي المتميز.

واستقل وزير النقل خلال الجولة جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطة بدر وحتى محطة  العبور بطول 24 كم، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70%/ موجها بأن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

السكة الحديد القطارات التأخيرات اليوم قبل ما تسافر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الصحة»: اللقاحات ساهمت في انخفاض معدلات الوفاة بـ«كورونا» عن العام الماضي

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

محاكمة 5 أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟