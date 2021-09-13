الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا تكلا بمدينة العبور (صور)

جانب من التدشين
جانب من التدشين

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة ٦ من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم بمدينة العبور، مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع.

وكان قداسة البابا قد وصل في السابعة من صباح اليوم وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين.

ودشن قداسته ثلاثة مذابح بالكنيسة المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

جانب من التدشين

كما دشن قداسة البابا أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الكائنة بحضن الآب في الهيكل وأيقونات حامل الأيقونات وكذا الأيقونات المنتشرة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية.

شارك في صلوات التدشين وصلوات القداس التي تلتها من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة الكنيسة المدشنة، وأعداد من شعبها مع تطبيق دقيق لكافة الإجراءات الاحترازية.

جانب من التدشين

والتدشين يعتبر عيد ميلاد للكنيسة ويكون هذا هو الاحتفال المحلي التي تحتفل به الكنيسة وعيدها الخاص، والكنيسة التي يبلغ عمرها سنين كثيرة، تبدأ الصلوات باستخدام اللوح المقدس وهو حل مؤقت حتى يأتي وقت التدشين.

والتدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية ويستخدم زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما يستخدم في سر المسحة المقدسة ومعظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وهذه الصلوات تدور حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة.

مدينة العبور السيدة العذراء الكنيسة القبطية البابا تواضروس كنيسة السيدة العذراء البابا تواضروس الثاني البابا كيرلس السادس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطران شبرا الخيمة سرجيوس سرجيوس قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني السيدة العذراء مريم لكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة القبطية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي قداسة البابا تواضروس الثان الكنيسة القبطية الأرثوذكسي البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟