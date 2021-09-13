اليابان تُمدد «طوارئ كورونا» في طوكيو و18 محافظة أخرى

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة "طوكيو" و18 محافظة أخرى.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أنه من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ، التي تستند إلى القانون الخاص لمكافحة الفيروس، حتى 30 سبتمبر الجاري، وكان من المقرر في وقت سابق أن تنتهي يوم أمس الأحد، ولكن بعد القرار الجديد ستشمل الطوارئ 18 محافظة بخلاف طوكيو وهي “سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، وكلها مجاورة للعاصمة اليابانية، وكذلك محافظات أوساكا وكيوتو وهيوجو في غرب اليابان وهوكايدو في أقصى شمال اليابان وأوكيناوا في أقصى جنوب اليابان”.

وتهدف الحكومة، إلى تخفيف الضغط على الأنظمة الطبية في المحافظات على أمل رفع حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الوبائي العام في اليابان.

وتحولت محافظة مياجي الشمالية الشرقية ومحافظة أوكاياما الغربية إلى مرحلة ما قبل الطوارئ بداية من اليوم الاثنين، وانضمت إلى ست محافظات أخرى في هذه المرحلة، بما في ذلك فوكوشيما في شمال شرق اليابان وإيشيكاوا في وسط اليابان، كما تم تمديد مرحلة ما قبل الطوارئ لتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.