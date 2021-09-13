الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3008 إصابات جديدة بكورونا في كازاخستان

كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، 3008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 842 ألفًا و587 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 3 آلاف و959 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 762 ألفًا و49 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 84 ألفًا و262 مريضا، منهم 21 ألفا و714 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 8 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، أعلنت الوزارة قبل يومين أن 7 ملايين و10 آلاف و302 شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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