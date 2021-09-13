الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2351 حالة إصابة جديدة بكورونا في منغوليا

كورونا في منغوليا
كورونا في منغوليا

 سجلت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الإثنين، 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 257 ألفًا و770 حالة إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة المنغولية -وفق ما نشرته وكالة أنباء منغوليا "مونتسام"- 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 973 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 215 ألف حالة، بعد شفاء 4543 مريضًا في الساعات الماضية.
 

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