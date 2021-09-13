الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

27 ألفًا و254 إصابة جديدة بكورونا في الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 27 ألفًا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونًا و264 ألفًا و175 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 442 ألفًا و874 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليًا 374 ألفًا و269 حالة.

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