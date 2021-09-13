640 إصابة جديدة بسلالة «دلتا» في الفلبين

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات بالبلاد إلى 2708 حالات.

وأوضحت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 584 حالة محلية بالإضافة إلى 52 حالة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من 4 حالات أخرى.

كانت السلطات الفلبينية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 21 ألفًا و411 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و227 ألفًا و367 حالة في ظل التفشي الواسع لمتحور "دلتا" شديد العدوى.

وكان وقّع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، مرسومًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي وباء "كورونا" لعام إضافي، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وبموجب قرار الرئيس، تُمدّد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد من 13 سبتمبر الجاري إلى 12 سبتمبر 2022 "، ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها في وقت أبكر إذا اقتضت الظروف"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.

وفرضت الحكومة الفلبينية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء "كورونا" لأول مرة في 17 مارس 2020، وتمددها باستمرار منذ ذلك الوقت، حيث تسمح حالة الطوارئ للحكومة المركزية والحكومات المحلية بتطبيق إجراءات استثنائية؛ كالتحكم في أسعار السلع الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.