اليوم.. الحكم في الطعن على براءة «سيدة المحكمة»

تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، اليوم الإثنين، حكمها فث الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، من تهم الاعتداء والاتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم أول درجة، الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء والاتلاف بحق الضابط المكلف بتأمين محكمة مصر الجديدة.

تفاصيل القضية



وقضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، في وقت سابق، ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، و تعديها عليه بالقوة والعنف أ وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضرر مالي، كل هذا والضابط ملتزم بضبط النفس آنذاك.



تحقيقات النيابة العامة



كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.