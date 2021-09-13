شنغهاى تغلق المدارس وتلغى رحلات الطيران مع اقتراب عاصفة «شانثو»

ألغت السلطات في شنغهاي والمناطق الساحلية المجاورة لها رحلات الطيران وأوقفت المدارس وقطارات الأنفاق مع اقتراب الإعصار شانثو من الصين بعدما غمرت مياهه جزيرة تايوان رغم أنه لم يحدث أضرارا كبيرة هناك.



وذكرت سلطات مدينة شنغهاي في منشور على حسابها الرسمي بموقع ويتشات أن شدة العاصفة، التي تصحبها رياح بسرعة تزيد على 170 كيلومترا في الساعة، قد تراجعت أمس الأحد لكنها توقعت هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية.

وعلى صعيد آخر، أبلغت مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان شرقي الصين صباح اليوم الأثنين عن 32 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا محلية العدوى و32 حالة محلية بدون أعراض بداية من يوم الجمعة وحتى الساعة 4 مساءً يوم الأحد، بحسب السلطات المحلية.

وأنهت السلطات الصحية التحقيقات الوبائية في 64 حالة إيجابية، وجميعها في محافظة شيانيو التابعة لمدينة بوتيان، حسبما ذكرت حكومة المدينة في إفادة صحفية يوم الأحد.

وتتبعت السلطات 841 مخالطا للحالات الإيجابية و1690 من المخالطين الوثيقين المذكورين، وتم وضع ما مجموعه 1293 شخصا تحت الملاحظة الطبية في أماكن مخصصة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.