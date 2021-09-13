الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. وزير الخارجية الأمريكى يدلى بشهادته أمام النواب حول الانسحاب من أفغانستان

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

يمثل اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام مجلس النواب،  ليدلي بشهادته بشأن مسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما سيمثل غدًا الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي.

 

وسيطلب الجمهوريون من بلنكن، كشف عن أعداد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من هناك، كما سيتم مسائلة بلنكن حول خطط التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد طالبان، واحتمال تسلل "متطرفين" بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.


ومن أهم مطالب الجمهوريين لبلنكن، منع وصول الحركة إلى الأصول الأفغانية المجمدة، فضلا عن مطالبتهم بمعرفة خطط التعامل مع طالبان وما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومتها.

 

أما  الديمقراطيون سيركزون  في "استجواب بلينكن" على اتفاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مع طالبان على الانسحاب.

 

جدير بالذكر أنه في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الأراضي الأفغانية تدهورت الأوضاع هناك، حيث أعلنت حركة طالبان سيطرتها على البلاد.

 

وفي سياق متصل، تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف اليوم الاثنين في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.
 

وحتى قبل سيطرة طالبان على كابول الشهر الماضي، كان نصف السكان - أو 18 مليون فرد - يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
 

وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وما تلاه من انتصار حركة طالبان.
 

ويحضر مؤتمر جنيف، المقرر أن يبدأ ظهر اليوم  الاثنين، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، فضلا عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

 

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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