الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تبدأ جولة خارجية تشمل صربيا وألبانيا

ميركل
ميركل

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، جولة تستغرق يومين إلى البلقان، بزيارة إلى جمهورية صربيا.
 ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وممثلين عن المجتمع المدني من جميع دول المنطقة.
 وستتوجه ميركل غداً الثلاثاء إلى ألبانيا، حيث ستعقد اجتماعا مع رؤساء حكومات ست دول بلقانية هي صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وكوسوفو.
 وتقول الحكومة الألمانية إن المحادثات ستركز على التعاون الإقليمي .

وعلي صعيد آخر، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنات والمواطنين في بلادها الاستفادة من العروض المقدمة لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في مستهل أسبوع حملة التطعيم على مستوى ألمانيا.

وقالت ميركل قبل بدء الحملة المنتظرة : "لم يكن الحصول على تطعيم أسهل من قبل، لم يسر الأمر على نحو أسرع من قبل".

وأضافت المستشارة الألمانية أن عروض تلقي اللقاح ستكون متوافرة مثلا لدى قوات الإطفاء المتطوعة للعمل في هذا الأمر وفي الترام وعلى أطراف ملاعب كرة قدم وفي مساجد.

وتابعت أنه يمكن لأي شخص تلقي اللقاح مجانا دون تحديد موعد مسبق، وقالت: "لذا أرجوكم: احموا أنفسكم والآخرين! وتلقوا اللقاح!".

يشار إلى أن أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.

وحذرت ميركل في فيديو تم نشره اليوم الأحد، من أن أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تزداد مجددا، لافتة إلى أن أغلب المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفى أو وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا اللقاح.

وأكدت قائلة : "لذا يتعين علينا إقناع مزيد من الأشخاص بتلقي اللقاح" من أجل المرور بفصلي الخريف والشتاء بخير.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 90 ألف شخص توفوا إثر الإصابة به، ووصفت هذه الأعداد بأنها "أعداد تمثل معاناة كبيرة وحزن عميق".

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