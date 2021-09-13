الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاجئ صومالى فى إيطاليا يطعن أربع نساء وطفلا عمره ستة أعوام

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية

اعتقلت الشرطة الإيطالية طالب لجوء صوماليا، بعد أن طعن أربع نساء وطفلا عمره ستة أعوام في بلدة ريميني السياحية وفق  لفرانس برس نقلا وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقالت الوكالة إن المحققين يستبعدون حاليا أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء هذه الجريمة

ووصفت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس الحادث بأنه "خطير للغاية"، وقالت في بيان إنها ستكون في ريميني يوم الاثنين لحضور اجتماع أمني.

فيما ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الرجل أصاب امرأتين مراقبتين للتذاكر في حافلة بسكين، ثم لاذ بالفرار ليطعن بعد ذلك ثلاثة أشخاص آخرين بينهم الطفل.

وقالت الوكالة إن الرجل الصومالي البالغ من العمر 26 عاما موجود في إيطاليا منذ بضعة أشهر وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.

وأضافت أنه كان في أوروبا منذ عام 2015 وتقدم بالفعل بطلب للحصول على صفة لاجئ في الدنمارك والسويد وألمانيا وهولندا

من جانبه أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) تقديم مساعدات انتخابية للصومال، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وكذلك انتخابات رئاسة البلاد، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الاتحاد الإفريقي- في بيان اليوم الأحد- أن الدعم الانتخابي يتألف من المساعدة المالية والتشغيلية والتقنية، فيما تم تقديم الدعم استجابة لطلب من الحكومة الصومالية، والفريق الاتحادي لتنفيذ الانتخابات، والوزارة الاتحادية لشئون المرأة وحقوق الإنسان، فيما تم إرسال ثلاثة من كبار خبراء الانتخابات الأفارقة الشهر الجاري لتقديم الدعم التقني والاستشاري المستمر للفريق الاتحادي لتنفيذ الانتخابات.

وأضاف أن الدعم الانتخابي سيسهم في التنظيم الناجح للانتخابات التي تشكل أساسًا متينًا للجهود الجارية نحو إرساء الديمقراطية والسلام والاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف أن الدعم الانتخابي سيسهم في التنظيم الناجح للانتخابات التي تشكل أساسًا متينًا للجهود الجارية نحو إرساء الديمقراطية والسلام والاستقرار السياسي في البلاد.

 

الشرطة الإيطالية صوماليا فرانس برس أنسا وكالة الأنباء الإيطالية المحققين

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